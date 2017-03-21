Сердар Азмун: «Уверен, что в обозримом будущем перейду в европейский топ-клуб»

Нападающий «Ростова» Сердар Азмун рассказал, почему принял решение отказать «Ливерпулю» в минувшее зимнее трансферное окно. Также он выразил уверенность, что в будущем станет игроком европейского топ-клуба.

«Были слухи, что «Ливерпуль» проявлял ко мне интерес в зимнее трансферное окно, но я посчитал, что время для такого перехода еще не наступило. Я бы провкл несколько матчей в старте и потом сел бы на скамейку, поскольку «Ливерпуль» искал временную замену.

Я хочу перейти в большой клуб и развиваться как игрок, поэтому хочу серьезно подойти к выбору нужного момента для перехода. Уверен, что в обозримом будущем перейду в европейский топ-клуб», — сказал Азмун.

Фото: Global Look Press

Источник: Supreme Committee for Delivery & Legacy