Сердар Азмун сфотографировался с Юргеном Клоппом в Марбелье

Нападающий «Рубина» Сердар Азмун выложил в своем «инстаграме» фотографию с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом. Иранский футболист сфотографировался с немецким специалистом в Марбелье (Испания), где «Рубин» и «Ливерпуль» проводят тренировочные сборы.

«Лучший», — написал Азмун в подписи к фото с Клоппом.

Добавим, осенью 2016 года в СМИ сообщалось, что Азмун может перейти в «Ливерпуль», но в итоге красные не стали предпринимать серьезных попыток приобрести форварда.

♥️♥️♥️ the best A post shared by IAmSardar (@sardar_azmoun) on Feb 16, 2018 at 11:53am PST

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»