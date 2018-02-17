Сердар Азмун сфотографировался с Юргеном Клоппом в Марбелье

Автор: Евгений Морозов 0

Сердар Азмун

Нападающий «Рубина» Сердар Азмун выложил в своем «инстаграме» фотографию с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом. Иранский футболист сфотографировался с немецким специалистом в Марбелье (Испания), где «Рубин» и «Ливерпуль» проводят тренировочные сборы.

«Лучший», — написал Азмун в подписи к фото с Клоппом.

Добавим, осенью 2016 года в СМИ сообщалось, что Азмун может перейти в «Ливерпуль», но в итоге красные не стали предпринимать серьезных попыток приобрести форварда.

♥️♥️♥️ the best

A post shared by IAmSardar (@sardar_azmoun) on

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Клопп

Юрген Клопп рассказал, что мог возглавить «Манчестер Юнайтед»

Ливерпуль

«Ливерпуль» прервал беспроигрышную серию «Манчестер Сити», Маурицио Сарри может оказаться в «Зените». Главные новости дня

Хавьер Грасия

Бывший главный тренер «Рубина» Хави Грасия возглавит «Уотфорд»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 