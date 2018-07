Сердар Азмун попал в ДТП в Иране, игрок получил травму

Нападающий «Рубина» Сердар Азмун попал в ДТП в Иране. Инцидент случился в 5:30 утра по местному времени.

В столкновение попали десять автомобилей, включая машину футболиста из РФПЛ.

Форвард получил повреждение подбородка, госпитализация ему не потребовалась, как и находившемуся на соседнем сидении шурину.

Азмун принимал участие в чемпионате мира-2018.

Sardar Azmoun, thankfully, did not receive any damage, but was involved in an accident today. He is having an interesting summer. pic.twitter.com/3DIXZlKrHi

— Gol Bezan (@GolBezan) 8 июля 2018 г.