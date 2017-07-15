Сердар Азмун перешел в «Рубин», Виталий Дьяков продолжит карьеру в Турции. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 14 июля.

1. «Спартак» обыграл «Локомотив» в матче за Суперкубок России.

2. Nike представил официальный мяч РФПЛ в сезоне 2017/2018.

3. ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» узнали своих соперников по 3-му квалификационному раунду Лиги чемпионов и Лиги Европы.

4. Виталий Дьяков перешел в «Сивасспор».

5. Сердар Азмун продолжит карьеру в «Рубине».

6. Кайл Уокер стал игроком «Манчестер Сити».

7. «Динамо» не сможет регистрировать новичков.

Фото: Global Look Press

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