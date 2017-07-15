Сердар Азмун перешел в «Рубин», Виталий Дьяков продолжит карьеру в Турции. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 14 июля.
1. «Спартак» обыграл «Локомотив» в матче за Суперкубок России.
2. Nike представил официальный мяч РФПЛ в сезоне 2017/2018.
3. ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» узнали своих соперников по 3-му квалификационному раунду Лиги чемпионов и Лиги Европы.
4. Виталий Дьяков перешел в «Сивасспор».
5. Сердар Азмун продолжит карьеру в «Рубине».
6. Кайл Уокер стал игроком «Манчестер Сити».
7. «Динамо» не сможет регистрировать новичков.
Фото: Global Look Press