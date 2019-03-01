Сердар Азмун: «Не знаю, почему меня называют «иранским Месси»

Автор: Владислав Маслов 0

Иранец ответил на вопрос относительно своего прозвища. Он удивляется сравнениям с великим аргентинцем.

Новичок «Зенита» нападающий Сердар Азмун ответил на вопрос, правда ли, что на родине его называют «иранский Месси».

«Не знаю, откуда это пошло. Ничем ведь на него не похож. В родном городе (Гомбеде-Кавус) меня с детства все знают, поэтому относятся более-менее спокойно. А в других местах, конечно, подходят. Но я не могу сказать, что это каким-то образом беспокоит или доставляет дискомфорт. Понимаю, что меня любят, и это приятно», — сказал молодой форвард..

За пять с половиной сезонов в России нападающий принял участие в 154 матчах, в которых забил 42 гола. Кроме того, на счету Азмуна 46 игр и 28 голов в составе сборной Ирана. Соглашение сине-бело-голубых с иранцем рассчитано на 3,5 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Матч ТВ

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«Зенит» интересуется Сердаром Азмуном

Сердаром Азмуном заинтересовался «Зенит»

Сердар Азмун: «Соответствовать требованиям Бердыева — задача тяжелая»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 