Сердар Азмун: «Не знаю, почему меня называют «иранским Месси»

Иранец ответил на вопрос относительно своего прозвища. Он удивляется сравнениям с великим аргентинцем.

Новичок «Зенита» нападающий Сердар Азмун ответил на вопрос, правда ли, что на родине его называют «иранский Месси».

«Не знаю, откуда это пошло. Ничем ведь на него не похож. В родном городе (Гомбеде-Кавус) меня с детства все знают, поэтому относятся более-менее спокойно. А в других местах, конечно, подходят. Но я не могу сказать, что это каким-то образом беспокоит или доставляет дискомфорт. Понимаю, что меня любят, и это приятно», — сказал молодой форвард..

За пять с половиной сезонов в России нападающий принял участие в 154 матчах, в которых забил 42 гола. Кроме того, на счету Азмуна 46 игр и 28 голов в составе сборной Ирана. Соглашение сине-бело-голубых с иранцем рассчитано на 3,5 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Матч ТВ