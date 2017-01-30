Сердар Азмун не уйдет в «Вильярреал» зимой, но летом может быть продан в «Эвертон»

«Ростов» не продаст нападающего Сердара Азмуна до летнего трансферного окна. Ранее испанское издание заявило, что в услугах иранского форварда заинтересован «Вильярреал».

До конца сезона Азмун останется в «Ростове», но летом, вероятно, покинет ростовский клуб. К иранскому форварду проявляет интерес английский «Эвертон».

Ливерпульский клуб давно следит за Азмуном. Важный фактор в пользу приобретения Азмуна — иранский владелец «Эвертона», партнер Алишера Усманова Фархад Мошири.

Судьба Азмуна во многом зависит от будущего в «Ростове» вице-президента — тренера клуба Курбана Бердыева. Бердыев работал с Азмуном еще в «Рубине» и играет значительную роль в карьере иранца.

В сезоне-2016/17 Азмун принял участие в 14 матча российского чемпионата и забил два гола. В матчах Лиги чемпионов за «Ростов» иранец отметился четырьмя голами.

Фото: Global Look Press

Источник: Матч ТВ