Сердар Азмун может перейти в турецкий «Бешикташ»

Автор: Владимир Шевелев 0

Сердар Азмун

Форвард «Ростова» Сердар Азмун может продолжить карьеру в Турции. В нем заинтересован «Бешикташ», который готов включить в сделку сразу двух своих футболистов.

Турецкий клуб готов обменять Азмуна на украинского голкипера Дениса Бойко, а также армянского полузащитника Араза Озбилиза, известного по выступлениям за «Кубань» и «Спартак». При этом «Бешикташ» готов доплатить «Ростову» 3,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Азмун близок к переходу в «Рубин». Также была информация об интересе к иранцу со стороны «Лацио». В минувшем сезоне Сердар провел 27 матчей в РФПЛ, забил семь голов и отдал одну результативную передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: Fotospor

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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