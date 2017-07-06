Сердар Азмун может перейти в турецкий «Бешикташ»

Форвард «Ростова» Сердар Азмун может продолжить карьеру в Турции. В нем заинтересован «Бешикташ», который готов включить в сделку сразу двух своих футболистов.

Турецкий клуб готов обменять Азмуна на украинского голкипера Дениса Бойко, а также армянского полузащитника Араза Озбилиза, известного по выступлениям за «Кубань» и «Спартак». При этом «Бешикташ» готов доплатить «Ростову» 3,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Азмун близок к переходу в «Рубин». Также была информация об интересе к иранцу со стороны «Лацио». В минувшем сезоне Сердар провел 27 матчей в РФПЛ, забил семь голов и отдал одну результативную передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: Fotospor

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»