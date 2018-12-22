Сербия, Греция, Болгария и Румыния подадут совместную заявку на проведение Евро-2028 или ЧМ-2030

Власти Сербии, Греции, Болгарии и Румынии планируют в будущем провести у себя чемпионат мира или Европы. Страны уже договорились о совместной заявке.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил об этом после четырехсторонней встречи в Белграде с премьер-министрами Греции, Румынии, Болгарии.

В составе делегаций были руководители национальных футбольных союзов и министры спорта.

Страны договорились создать комиссию и подать совместную заявку на проведение Евро-2028 или ЧМ-2030.

Фото: Global Look Press

Источник: AP