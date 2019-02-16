Сэр Алекс Фергюсон возглавит команду легенд «МЮ» в матче с «Баварией» 26 мая

Легенды «Манчестер Юнайтед» сыграют против легенд «Баварии» в благотворительном матче на «Олд Траффорд» 26 мая. Команду легенд «МЮ» возглавит бывший главный тренер Алекс Фергюсон.

Матч будет посвящен 20-летию завоевания «Манчестер Юнайтед» требла.

В сезоне-1998/99 команда, которую возглавлял Фергюсон, выиграла Лигу чемпионов, стала чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии. В финале ЛЧ была обыграна «Бавария» (2:1).

Все средства, вырученные с матча, пойдут на счет благотворительного фонда Manchester United Foundation.

«Я действительно с нетерпением жду этого особенного дня на «Олд Траффорд».

Будет здорово встретить некоторых знакомых и поддержать работу Manchester United Foundation», – сказал Фергюсон.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»