Сэр Алекс Фергюсон возглавит команду легенд «МЮ» в матче с «Баварией» 26 мая

Легенды «Манчестер Юнайтед» сыграют против легенд «Баварии» в благотворительном матче на «Олд Траффорд» 26 мая. Команду легенд «МЮ» возглавит бывший главный тренер Алекс Фергюсон.
Матч будет посвящен 20-летию завоевания «Манчестер Юнайтед» требла.
В сезоне-1998/99 команда, которую возглавлял Фергюсон, выиграла Лигу чемпионов, стала чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии. В финале ЛЧ была обыграна «Бавария» (2:1).
Все средства, вырученные с матча, пойдут на счет благотворительного фонда Manchester United Foundation.
«Я действительно с нетерпением жду этого особенного дня на «Олд Траффорд».
Будет здорово встретить некоторых знакомых и поддержать работу Manchester United Foundation», – сказал Фергюсон.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»