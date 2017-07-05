Сэр Алекс Фергюсон назвал Райолу «мешком с дерьмом»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон рассказал о причинах, по которым в 2012-м году клубу не удалось удержать в команде Поля Погба. Напомним, что тогда француз перешел в «Ювентус» на правах свободного агента.

Через четыре года «МЮ» выкупил его за 105 миллионов евро.

«В те времена Поль Погба был нам хорошо известен. Мы видели, что это высококлассный футболист, предложили ему улучшенный контракт, но у Погба был плохой агент. Скажу прямо, что Райола – это мешок с дерьмом», – заявил Фергюсон.

Напомним, что Фергюсон уже не раз высказывался в подобном ключе в адрес данного агента.

Фото: Global Lokk Press

Источник: Independent.co.uk