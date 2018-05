Сэр Алекс Фергюсон был госпитализирован больницу с кровоизлиянием в мозг

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон был госпитализирован в тяжелом состоянии. 5 мая специалисту провели срочную операцию.

Вчера экс-тренер «МЮ» перенес срочную операцию из-за кровоизлияния в мозг. Операция прошла успешно, но теперь 76-летнему Фергюсону предстоит период интенсивной терапии.

Sir Alex Ferguson has undergone surgery today for a brain haemorrhage. The procedure has gone very well but he needs a period of intensive care to aid his recovery. His family request privacy in this matter.

Everyone at Manchester United sends our very best wishes. pic.twitter.com/SDoNzMwVEZ

