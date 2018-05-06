Сэр Алекс Фергюсон был госпитализирован больницу с кровоизлиянием в мозг

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Алекс Фергюсон

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон был госпитализирован в тяжелом состоянии. 5 мая специалисту провели срочную операцию.

Вчера экс-тренер «МЮ» перенес срочную операцию из-за кровоизлияния в мозг. Операция прошла успешно, но теперь 76-летнему Фергюсону предстоит период интенсивной терапии.

Сэр Алекс Фергюсон бессменно возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Под его руководством клуб 13 раз становился чемпионом Англии и дважды выигрывал Лигу чемпионов.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный твиттер «Манчестер Юнайтед»

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