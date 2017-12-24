«Сент-Этьен» отказался от трансфера Янна М’Вила из-за зарплаты игрока

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Янн Мвила

Полузащитник «Рубина» Янн М’Вила не перейдет в «Сент-Этьен» в январе. Руководители французского клуба изучили контракт 27-летнего хавбека и поняли, что не смогут позволить себя контракт с этим игроком.

М’Вила хотел бы в новом клубе получать те же 540 тысяч евро в месяц, что и в России. «Сент-Этьен» отказался от сделки.

Янн М’Вила перешел в «Рубин» в 2013 году. За несколько лет он 52 матча и дважды съездил в аренду: в миланский «Интер» и «Сандерленд». В текущем сезоне хавбек вышел на поле в футболке казанцев 19 раз и забил 2 гола.

Фото: Global Look Press
Источник: But Football Club

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