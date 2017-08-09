«Сент-Этьен» арендовал Эрнани, «Реал» стал обладателем Суперкубка УЕФА, Матиас Краневиттер перешел в «Зенит». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 8 августа.

1. «Реал» победил «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок УЕФА.

Встреча завершился со счетом 2:1.

2. «Сент-Этьен» арендовал Эрнани у «Зенита».

Бразильский полузащитник проведет текущий сезон во Франции.

3. «Зенит» подписал Матиаса Краневиттера.

По данным transfermarkt, питерцы заплатили за Краневиттера 8 миллионов евро.

4. РФПЛ. 5-й тур. «Амкар» вновь уходит без победы и голов.

Пермяки в этой встрече не забили даже пенальти.

5. РФПЛ.5-й тур. СКА добывает первые очки в РФПЛ, обыграв «Анжи» дома.

Хабаровчане впервые побеждают в этом сезоне.

6. Луан станет игроком «Спартака» после 9-го августа.

По некоторым данным, за 24-летнего футболиста москвичи отдадут 22 миллионов евро.

7. Финал Лиги чемпионов в 2020 году может пройти в Нью-Йорке.

Перенос финала еврокубка на другой конец света, по мнению руководства УЕФА, способствует расширению границ и налаживанию межконтинентальных связей.

Фото: Global Look Press

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