«Сент-Этьен» арендовал Эрнани, «Реал» стал обладателем Суперкубка УЕФА, Матиас Краневиттер перешел в «Зенит». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 8 августа.
1. «Реал» победил «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок УЕФА.
Встреча завершился со счетом 2:1.
2. «Сент-Этьен» арендовал Эрнани у «Зенита».
Бразильский полузащитник проведет текущий сезон во Франции.
3. «Зенит» подписал Матиаса Краневиттера.
По данным transfermarkt, питерцы заплатили за Краневиттера 8 миллионов евро.
4. РФПЛ. 5-й тур. «Амкар» вновь уходит без победы и голов.
Пермяки в этой встрече не забили даже пенальти.
5. РФПЛ.5-й тур. СКА добывает первые очки в РФПЛ, обыграв «Анжи» дома.
Хабаровчане впервые побеждают в этом сезоне.
6. Луан станет игроком «Спартака» после 9-го августа.
По некоторым данным, за 24-летнего футболиста москвичи отдадут 22 миллионов евро.
7. Финал Лиги чемпионов в 2020 году может пройти в Нью-Йорке.
Перенос финала еврокубка на другой конец света, по мнению руководства УЕФА, способствует расширению границ и налаживанию межконтинентальных связей.
Фото: Global Look Press