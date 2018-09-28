Сэмюэль Юмтити, вероятно, повредил связки колена и выбыл на длительный срок

Автор: Владислав Маслов 0

«Барселона» столкнулась с серьезной проблемой. В команде осталось лишь три центральных защитника.

«Барселона» рискует получить серьезные проблемы в обороне на ближайшие матчах.

По информации СМИ, защитник «сине-гранатовых» Сэмюэль Юмтити порвал связки колена левой ноги. Официального объявления о травме еще не было, однако ожидается, что французский футболист не сможет помочь команде в течение ближайших нескольких месяцев.

Таким образом, в распоряжении главного тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде осталось только три центральных защитника: Жерар Пике, Клеман Лангле и Томас Вермален.

Завтра, 29 сентября, испанскому клубу предстоит сыграть с «Атлетиком» из Бильбао в рамках седьмого тура испанской Примеры. Встреча состоится в Барселоне на домашнем стадионе сине-гранатовых «Камп Ноу» и начнётся в 17:15 мск.

Фото: оф. сайт ФК «Барселона»

Источник: AS

 

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