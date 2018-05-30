Семак назначен главным тренером «Зенита», Россия стала 4-й в рейтинге ассоциаций УЕФА. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 29 мая.

1. Сергей Семак назначен главным тренером «Зенита»

Соглашение специалиста с сине-бело-голубыми рассчитано на два года с возможностью продления еще на один сезон.

2. Россия стала 4-й в рейтинге ассоциаций УЕФА в сезоне-2017/18

Это лучший результат в истории нашей ассоциации.

3. Футболисты «Реала» высказали претензии Криштиану Роналду

Из-за его публичного намека на возможный уход из клуба.

4. УЕФА не будет наказывать Серхио Рамоса за игру в финале ЛЧ

Комиссия оценила эпизод с ударом локтем и сообщила, что правило «не применяется в данном случае».

5. Владимир Стогниенко прокомментирует финал чемпионата мира–2018

Стало известно расписание трансляций матчей ЧМ-2018 на телеканале «Россия-1».

Анонс шоу «Футбол днем» (эфир 30 мая)

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1