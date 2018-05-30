Семак назначен главным тренером «Зенита», Россия стала 4-й в рейтинге ассоциаций УЕФА. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 29 мая.
1. Сергей Семак назначен главным тренером «Зенита»
Соглашение специалиста с сине-бело-голубыми рассчитано на два года с возможностью продления еще на один сезон.
2. Россия стала 4-й в рейтинге ассоциаций УЕФА в сезоне-2017/18
Это лучший результат в истории нашей ассоциации.
3. Футболисты «Реала» высказали претензии Криштиану Роналду
Из-за его публичного намека на возможный уход из клуба.
4. УЕФА не будет наказывать Серхио Рамоса за игру в финале ЛЧ
Комиссия оценила эпизод с ударом локтем и сообщила, что правило «не применяется в данном случае».
5. Владимир Стогниенко прокомментирует финал чемпионата мира–2018
Стало известно расписание трансляций матчей ЧМ-2018 на телеканале «Россия-1».
Анонс шоу «Футбол днем» (эфир 30 мая)
Фото: Global Look Press