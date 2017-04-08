Семь клубов исключены из РФС

Семь футбольных клубов были официально исключены из членов Российского футбольного союза. Данное решение было принято на конференции организации.

Семь клубов официально исключены из членов РФС. Речь идет о клубах «Байкал» (Иркутск), «Локомотив» (Лиски), «Сибирь-2» (Новосибирск), «Митос» (Новочеркасск), «Якутия» (Якутск), «Астрахань» и «Орел».

Делегаты конференции РФС проголосовали за исключение из членов организации семи профессиональных клубов. За исключение клубов проголосовало 259 делегатов, против – 13, один воздержался.

Исключение клубов произошло в рамках программы по улучшению имиджа российского футбола, о котором в рамках своего выступления на конференции заявил президент РФС Виталий Мутко. «Будем менять имидж, возвращать доверие болельщиков»,— пояснил он. Господин Мутко добавил, что также и «сборная серьезно обновлена» после «невзрачной игры» на чемпионате Европы.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»