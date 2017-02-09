Семь футболистов «Арсенала» отзаявлены из команды

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Арсенал Тула

Сразу несколько футболистов тульского «Арсенала» покинули команду. Об этом стало известно сегодня.

Клуб прекратил сотрудничество с двумя защитниками  (Игорь Калешин, Дмитрий Айдов), двумя полузащитниками (Дмитрий Смирнов, Сергей Шаповалов), двумя нападающими (Хызыр Аппаев, Сергей Маслов), а также голкипером (Роман Герус). Где эти футболисты проведут остаток сезона, на данный момент неизвестно.

После 17 туров первенства России туляки набрали 12 очков. «Оружейники» идут на 15-м месте и находятся в зоне вылета.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт РФПЛ

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