Семь фанатов ЦСКА после дерби получили запрет на посещение матчей

В матче 6-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартаком» (2:1) происходили традиционные беспорядки. Группа болельщиков ЦСКА получила длительные запреты на посещение футбольных матчей.

По словам главы комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимира Маркина, семь человек были привлечены к административной ответственности. «У нас появилась новая информация, касающаяся болельщиков ЦСКА. Семь человек действительно были привлечены к административной ответственности. Всем рекомендую серьtзно не относиться к анонимным источникам. Если человек говорит правду, то ему скрывать нечего и он не будет прятаться», — сказал Маркин.

«Пять из них получили запрет на посещение матчей от двух до трех лет, двое – на четыре года, а также пять суток ареста за нарушение правил поведения», – уточнил директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»