Сэм Эллардайс готов возобновить тренерскую карьеру

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс сообщил, что готов рассматривать варианты с возобновлением тренерской деятельности. Но только в отношении национальных сборных.

«Если бы я рассматривал возможность возглавить команду, то только сборную. Такая работа менее требовательная по сравнению с работой в клубе из английской Премьер-лиги, где испытываешь большое напряжение и давление. Во время перерыва на матчи сборных всё внимание сосредоточено на национальных командах, но после этого есть несколько месяцев перерыва. Такой вариант мог бы мне подойти, если у меня появится желание вернуться к тренерской деятельности», — сказал Эллардайс.

Последним местом работы Большого Сэма был «Кристал Пэлас», который он покинул в мае. Тогда же 62-летний специалист намекнул о завершении тренерской карьеры.

Фото: Global Look Press

Источник: talkSPORT

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»