«Селтик» одержал самую крупную победу над «Рейнджерс» на выезде с 1897 года

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

В матче 1-го тура Плей-офф чемпионов в первенстве Шотландии «Рейнджерс» принимал на своем поле «Селтик». Встреча проходила на стадионе «Айброкс» и завершилась победой гостей со счетом 5:1.

В составе победителей забитые мячи на свой счет записали Скотт Синклейр, Ли Гриффитс, Каллум Макгрегор, Анга Дедрик Боята и Микаэль Лустиг. В составе «Рейнджерс» отличился Кенни Миллер.

Таким образом, «Селтик» одержал самую крупную победу в выездном матче высшего дивизиона с «Рейнджерс» с позапрошлого века. В 1897 году «Селтик» победил «Рейнджерс» со счетом 4:0, одержав на тот момент самую крупную победу в гостях с принципиальным соперником.

Фото: Global Look Press
Источник: еженедельник «Футбол» 

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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