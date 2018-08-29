Сейду Думбия: «Надеюсь в «Жироне» продолжить свой рост»

Автор: Евгений Морозов 0


Форвард Сейду Думбия накануне оформил свой переход из «Спортинга» в «Жирону». Ивуриец прокомментировал его.

«Я отправляюсь в новое приключение. Хочу поблагодарить фанатов и «Спортинг» за помощь.

Подчеркну отличную атмосферу в клубе. Я покидаю «Спортинг» ради нового приключения в «Жироне». Продолжаю играть в одном из крупнейших чемпионатов и жду интересного вызова.

В «Жироне» меня хорошо приняли, клуб приложил максимальные усилия, чтобы я оказался в их рядах, где я надеюсь продолжить свой рост», – написал Думбия в своем инстаграме.

30-летний ивуариец провел один год в составе «Спортинга». На его счету в португальском клубе 29 матчей и восемь голов.

Фото: Global Look Press
Источник:  Instagram

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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