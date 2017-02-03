Сейдо Берахино отбыл секретную дисквалификацию за допинг

В сентябре прошлого года нападающий «Сток Сити» Сейдо Берахино, еще будучи игроком «Вест Бромвича» был приговорен к секретной дисквалификации. Наказание форвард понес за проваленные допинг-тест.

Напомним, в январе «гончарам» удалось приобрести бывшего игрока сборной Англии всего за 12 миллионов фунтов. Столь низкая цена объясняется не только близившимся к концу контрактом Сейдо с «дроздами», но и обстоятельствами, связанными с дисквалификацией Сейдо.

Свой последний матч за «Вест Бромвич» Берахино сыграл еще 10 сентября. С тех пор Сэйдо не появлялся на футбольном поле, даже в матчах резервной команды, вплоть до 12 декабря.

В этот период, как утверждают британские СМИ, Берахино отбывал дисквалификацию. Допинг-проба, спонтанно взятая не в день матча, обнаружила в организме футболиста следы рекреационных наркотиков, к которым, например, относятся кокаин и марихуана.

Обнаружение подобного рода веществ в организме спортсменов в дни, не сопряженные с выступлениями, не является нарушением правил ВАДА, однако у FA есть собственный регламент, позволяющий Ассоциации дисквалифицировать футболиста на срок до шести месяцев.

FA предпочла не разглашать данную историю, желая оказать поддержку Берахино в борьбе с зависимостью, а также обеспечить ему эффективную программу реабилитации. Таким образом, свою дисквалификацию Сейдо отбыл в условиях секретности.

Добавим, что «Вест Бромвич» и FA отказались предоставить официальный комментарий, однако британские СМИ утверждают, что «Сток Сити» был поставлен в известность об этой истории перед оформлением трансфера Берахино в прошлом месяце.

В текущем розыгрыше АПЛ Берахино провел 5 матчей, но не отметился результативными действиями.

Фото: Global Look Press

Источник: Telegraph