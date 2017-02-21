Сегодня Соломон Кверквелия пройдет медосмотр в «Локомотиве»

Защитник «Рубина» Соломон Кверквелия сегодня проведет контрольный матч против «Сарпсборга». После игры 25-летний футболист уедет со сбора казанского, чтобы пройти медобследование перед арендой в «Локомотив».

По имеющейся, сегодня защитник казанского «Рубина» проведет контрольный матч против «Сарпсборга», после чего покинет расположение команды, чтобы пройти медицинское обследование перед переходом в московский «Локомотив».

Грузинский защитник будет выступать в московском клубе на правах аренды до конца текущего сезона. Соглашение между «Рубином» и «Локомотивом» включает в себя опцию выкупа, по которой столичный клуб может по фиксированной цене выкупить права на игрока полностью.

Напомним, что сегодня казанский «Рубин» проведет второй поединок на третьем сборе в Испании. Накануне казанцы переиграли «Соннам» со счетом 2:0. В составе команды Грасии забитыми мячами отметились Максим Канунников и Денис Ткачев.



Фото: Global Look Press

Источник: Реальное время