Сегодня Мончи в Германии проведет переговоры с «Зенитом» по Маноласу

22 июня спортивный директор «Ромы» Мончи прибудет в Германию, чтобы с представителями «Зенита» провести переговоры по трансферу защитника Костаса Маноласа. Мончи решил выслушать предложение «Зенита» после встречи с президентом римского клуба Джеймсом Паллоттой и главным тренером Эусебио Ди Франческо.

«Зенит» также хочет включить в сделку Леандро Паредеса, «Рома» будет не против отпустить этих двух игроков за 60 миллионов евро, при условии согласия Паредеса.

Отмечается, что Маноласу уже был предложен личный контракт с заработной платой 5 млн евро в год. За переход греческого футболиста «Зенит» предложил 30 млн евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Il Tempo