Себастьян Джовинко забил в Лигах чемпионов трех континентов

Автор: Владимир Шевелев 0

Итальянец Себастьян Джовинко теперь выступает за саудовский «Аль-Хилаль». Хавбек отличился в матче азиатской Лиги чемпионов с «Эстеглялем» (1:0).

32-летний итальянец, таким образом, забил в Лиге чемпионов уже третьего континента.

Ранее он забивал за «Ювентус» в европейской Лиге чемпионов и за «Торонто» в Лиге чемпионов Северной Америки.

Джовинко стал первым итальянцем, которому покорилось это достижение, и всего третьим в мире после Рикарду Оливейры и Диего Алонсо.

Фото: Global Look Press

Источник: gianlucadimarzio.com

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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