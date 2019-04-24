Себастьян Джовинко забил в Лигах чемпионов трех континентов

Итальянец Себастьян Джовинко теперь выступает за саудовский «Аль-Хилаль». Хавбек отличился в матче азиатской Лиги чемпионов с «Эстеглялем» (1:0).

32-летний итальянец, таким образом, забил в Лиге чемпионов уже третьего континента.

Ранее он забивал за «Ювентус» в европейской Лиге чемпионов и за «Торонто» в Лиге чемпионов Северной Америки.

Джовинко стал первым итальянцем, которому покорилось это достижение, и всего третьим в мире после Рикарду Оливейры и Диего Алонсо.

Фото: Global Look Press

Источник: gianlucadimarzio.com

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»