Сделка по покупке 99,9% акций «Милана» перенесена

Китайские инвесторы не смогли закрыть сделку по покупке акций клуба. Об этом сообщил вице-президент «Милана» Адриано Галлиани.
«Условия договора не выполнены. Сейчас сделка не может быть закрыта», — заявил Галлиани.
Сделка должна была завершиться 3 марта, но потенциальные покупатели не смогли найти 320 миллионов евро, чтобы заплатить нынешнему владельцу клуба Сильвио Берлускони. Подписание договора перенесено на 31 марта.
«Милан» идет на 7 месте в Серии А, но все еще может побороться за еврокубки.
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Фото: Global Look Press
Источник: NBC