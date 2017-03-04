Сделка по покупке 99,9% акций «Милана» перенесена

Китайские инвесторы не смогли закрыть сделку по покупке акций клуба. Об этом сообщил вице-президент «Милана» Адриано Галлиани.

«Условия договора не выполнены. Сейчас сделка не может быть закрыта», — заявил Галлиани.

Сделка должна была завершиться 3 марта, но потенциальные покупатели не смогли найти 320 миллионов евро, чтобы заплатить нынешнему владельцу клуба Сильвио Берлускони. Подписание договора перенесено на 31 марта.

«Милан» идет на 7 месте в Серии А, но все еще может побороться за еврокубки.

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Фото: Global Look Press

Источник: NBC