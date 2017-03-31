Сборные Украины и России будут разведены при жеребьевке Лиги Наций

УЕФА распределила предварительный состав участников в различных дивизионах Лиги Наций. Сборные России и Украины будут разведены при жеребьевке.
Сборные России и Украины при жеребьевке Лиги наций могут попасть в одну лигу, но не в одну группу. Как сообщает официальный сайт УЕФА, то же самое относится к Армении и Азербайджану, если нынешние решения исполнительного комитета УЕФА по-прежнему будут действовать при проведении жеребьевки.
Ранее сборная России предварительно была определена в дивизион B Лиги наций вместе с командой Украины. Официальный состав дивизионов будет объявлен только по окончании европейской квалификации в ноябре.
Напомним, Лига Наций УЕФА придумана в качестве замены товарищеских матчей, победители каждой из четырех дивизионов будет квалифицированы на чемпионат Европы. Первые игры турнира пройдут осенью 2018 года.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт УЕФА