Сборные России и Аргентины откроют «Лужники» 11 ноября

В матче-открытии «Лужников» сборная России сыграет со сборной Аргентины. Предварительная дата матча назначена на 11 ноября.

«Лужники» подверглись реконструкции к чемпионату мира по футболу 2018 года. На стадионе пройдут церемония и матч открытия чемпионата мира-2018, один из полуфиналов и финал турнира.

«Лужники» будут сданы в июне месяце и формально переданы в эксплуатацию. Как уже сообщил РФС, официальное открытие будет матчем с Аргентиной. Предварительно дата матча — 11 ноября», — сказал руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.

Ранее президент РФС Виталий Мутко заявлял, что российская сторона и Бразильская конфедерация футбола (CBF) изучают вопрос проведения матча сборных России и Бразилии в день открытия реконструированной арены «Лужники».

Напомним, что в результате реконструкции количество зрительных мест увеличится с 78000 до 81000. Стадион примет матчи чемпионата мира футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт