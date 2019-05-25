Сборная журналистов Москвы провела матч с актерами столичных театров

В Москве, на стадионе «Локомотив-Перово», в рамках фестиваля «Локобол-2019 – РЖД» состоялся благотворительный матч сборных команд актеров столичных театров и спортивных журналистов Москвы.

25 мая в Москве на стадионе «Локомотив-Перово» стартовал финальный турнир регионального этапа международного фестиваля «Локобол – 2019 – РЖД» среди команд Московской области. Предварительные игры соревнований прошли в Подольске, Одинцово, Дмитрове и Орехово-Зуево с участием 96 команд мальчиков 2008-2010гг.р.

В церемонии открытия приняли участие заместитель начальника Департамента социального развития, начальник отдела реализации программ социальной политики ОАО «РЖД» Юлия Брагина, президент Детской футбольной лиги Виктор Горлов, актёры Григорий Фирсов и Василий Серёгин – герои спектакля Московского Губернского театра «Остров сокровищ», играющие пиратов Джона Сильвера и Джима Хокинса соответственно.

Особенными гостями мероприятия стали сборные актеров столичных театров и спортивных журналистов Москвы. Во время церемонии отметили автора первого гола Степана Курдюмова(СШ, Сергиев Посад). Капитан сборной спортивных журналистов, главный редактор еженедельника «Футбол» Денис Вдовин вручил ему статуэтку с театральными масками и подарки от еженедельника. После официальной части состоялся матч сборных актеров и спортивных журналистов. Его девиз: «Снимай! Пиши! Играй!» – поддержи детский футбол, вспомни свое детство.

В состав сборной актеров театров Москвы вошли: Вратарь — Роман Полянский (Театр им. А.С Пушкина). Полевые игроки: Григорий Галкин (капитан), Виктор Гаманов (оба – Театр Стаса Намина), Вадим Закатов (МХТ им. А. П. Чехова), Павел Иванов (Театрмюзикла), Денис Ильин, Сергей Селиванов, Александр Якин (все – Театр Наций), Роман Серков, Айдар Шарафетдин (Театр «Содружество актеров Таганки»), Кирилл Щербина (Театр «Et CeterL»).

За сборную спортивных журналистов Москвы сыграли: Вратари: Родион Власюк (еженедельник «Футбол»), Дмитрий Языков («МатчТВ»). Полевые игроки: Андрей Вдовин, Денис Вдовин (капитан), Роман Власюк, Сергей Дроняев, Никита Котов, Юрий Макагонов, Андрей Синельщиков (все –еженедельник «Футбол»), Алексей Криворучко («Матч ТВ»), Артем Локалов(«Российская газета»), Артур Петросьян (UEFA.com), Артур Страхов («ДжинсФутбол»), Дмитрий Христич («Спорт Бизнес Консалтинг»).

В упорной борьбе победу одержала команда актеров. Лучшими игроками матча были признаны главный редактор еженедельника«Футбол» Денис Вдовин (сборная журналистов) и артист Театра мюзикла Павел Иванов (сборная актеров). Юные футболисты – Глеб Гимушин («Луч», Одинцово) и Ареан Петрыкин («Витязь», Подольск) – подарили им мячи «Локобола».

Финальным аккордом мероприятия стало подписание необычного договора о дружбе между детскими футбольными командами, актерами театров и спортивными журналистами. Ребята вручили заместителю начальника Департамента социального развития ОАО «РЖД» Юлии Брагиной верительную грамоту, в которой от имени всех участников «Локобола» было написано обещание: «Не пропускать тренировки, стремиться к победе, уважать соперника, слушать родителей и учить школьные уроки». Вице-президент Федерации спортивных журналистов России Александр Ухов от лица сборных актеров и спортивных журналистов обязался: «Освещать детский футбол, открывать новые звёзды, приглашать в театр, устраивать праздники». Верительную грамоту он передал президенту ДФЛ Виктору Горлову.

Фото: ДФЛ

Источник: Еженедельник «Футбол»