Сборная Швеции встретится со Швейцарией в финале ЧМ по хоккею

Сборная Швеции встретится со Швейцарией в финале чемпионата мира по хоккею-2018. Встреча состоится 20 мая в 21:15 по московскому времени. Фаворитом матча считается команда «Тре Крунур».

На пути к финалу шведы ни разу не проиграли, заняли первое место в группе с Россией, Чехией, Швейцарией, Словакией, Францией, Австрией, Белоруссией и выбили в плей-офф Латвию и США.

Швейцарцы же заняли только четвертое место в группе А, зато сенсационно прошли в четвертьфинале Финляндию, после чего выбили Канаду в 1/2 финала турнира. «Конечно, я думал, что если бы на месте канадцев могла быть сборная России, то все могло бы быть по-другому. Жаль, так как мы были близки к полуфиналу, играли неплохо, швейцарцев красиво обыграли, могли обыграть и канадцев. Это еще раз говорит о том, что уровень хоккея очень высокий и все команды близки друг к другу. Особенно на заключительном этапе, когда подъехали хоккеисты из НХЛ. Швейцарцы хорошо играли, мне очень понравился их вратарь. Канадцы и американцы по статистике были сильнее своих соперников по полуфиналу, но не все определяется бросками, а качеством» — сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

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Фото: Global Look Press

Источник: еженедельник «Футбол.Хоккей»

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