Сборная России завоевала «Кубок Легенд», разгромив в финале сборную Германии

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Кубок Легенд

Финальный матч «Кубка Легенд» между сборными России и Германии завершился убедительной победой россиян. Сборная России в девятый раз подряд стала победительницей турнира.

Сборная России одержала разгромную победу со счетом 8:2 в финальном противостоянии со сборной Германии.

У россиян дубль в этом матче сделал Алексей Смертин. Также отличились  Роман Широков, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Дмитрий Хлестов, Константин Зырянов и Евгений Алдонин.

Отметим, что Алексей Смертин был признан лучшим игроком турнира, лучшим вратарем — немец Йенс Леманн, а лучшими бомбардирами — португалец Симау Саброза и немец Марко Райх.

Всего турнир проводился девять раз, и все 9 раз сильнейшей становилась российская команда.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт Кубка Легенд

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Вадим Павлов

Читайте по теме

68-я минута для размышления. История о том, как футбольная Россия в Бразилии потеряла главную свою звезду

Футболка с Путиным. Андрей Вдовин – о новом русском

Азмун

В услугах Сердара Азмуна заинтересован «Вильярреал»

Добавить комментарий

Войти с помощью: 