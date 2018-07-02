Сборная России выигрывает сборную Испании в серии пенальти и выходит на хорватов. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 1 июля.

1. Россия выиграла у Испании по пенальти и вышла в четвертьфинал.

Впервые в российской истории.

2. Нашими соперниками по четвертьфиналу станет сборная Хорватии, обыгравшая в серии пенальти датчан.

Каспер Шмейхель отбивал 11-метровые трижды, был признан лучшим игроком, но в матче все равно сильнее были хорваты.

3. Расписание телетрансляций ЧМ-2018 — 2 июля.

Где сегодня смотреть футбол.

4. Джанлуиджи Буффон на следующей неделе пройдет медосмотр в «ПСЖ»

и подпишет 2-летний контракт.

5. Килиан Мбаппе установил рекорд скорости на чемпионатах мира

Он побил рекорд Арьена Роббена, установленный на прошлом ЧМ и составлявший 37 км/ч.

Фото: Сергей Дроняев

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