Сборная России выигрывает сборную Испании в серии пенальти и выходит на хорватов. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 1 июля.
1. Россия выиграла у Испании по пенальти и вышла в четвертьфинал.
Впервые в российской истории.
2. Нашими соперниками по четвертьфиналу станет сборная Хорватии, обыгравшая в серии пенальти датчан.
Каспер Шмейхель отбивал 11-метровые трижды, был признан лучшим игроком, но в матче все равно сильнее были хорваты.
3. Расписание телетрансляций ЧМ-2018 — 2 июля.
Где сегодня смотреть футбол.
4. Джанлуиджи Буффон на следующей неделе пройдет медосмотр в «ПСЖ»
и подпишет 2-летний контракт.
5. Килиан Мбаппе установил рекорд скорости на чемпионатах мира
Он побил рекорд Арьена Роббена, установленный на прошлом ЧМ и составлявший 37 км/ч.
Фото: Сергей Дроняев