Российский футбольный союз объявил о достижении договоренности о проведении двух контрольных матчей. Сборная России встретится с Аргентиной и Испанией.

11 ноября подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Аргентины, 14 ноября – с Испанией. Обе встречи состоятся в России. О местах проведения и времени начала матчей РФС проинформирует дополнительно.

Этими встречами сборная России завершит программу контрольных матчей в 2017 году в рамках подготовки к домашнему чемпионата мира, который пройдет следующим летом.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт РФС

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»