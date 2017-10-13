Сборная России встретится с Аргентиной и Испанией

Автор: Владимир Шевелев 0

Лео Месси

Российский футбольный союз объявил о достижении договоренности о проведении двух контрольных матчей. Сборная России встретится с Аргентиной и Испанией.

11 ноября подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Аргентины, 14 ноября – с Испанией. Обе встречи состоятся в России. О местах проведения и времени начала матчей РФС проинформирует дополнительно.

Этими встречами сборная России завершит программу контрольных матчей в 2017 году в рамках подготовки к домашнему чемпионата мира, который пройдет следующим летом.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт РФС

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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