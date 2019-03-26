Сборная России U17 гарантировала себе путевку на Евро-2019

Юношеская сборная России U17 гарантировала себе выход на чемпионат Европы-2019 за тур до окончания группового этапа второго квалификационного раунда. Евро-2019 пройдет с 3 по 19 мая в Ирландии.

Команда Дмитрия Хомухи выиграла два матча из двух – у Польши (3:2) и Шотландии (3:0). Таким образом, россияне обеспечили себе одно из двух первых мест в своей группе.

По регламенту напрямую в финальную часть турнира выходят победители групп и семь из восьми команд, занявших второе место с наилучшими показателями. По итогам матчей, прошедших сегодня, Россия уже заняла одно из первых семи мест в сводной таблице команд, финишировавших вторыми.

Сегодня россияне проведут игру последнего тура против Португалии. Начало – в 20:00 по московскому времени.

Фото: Василий Пономарев

Источник: «Спорт-Экспресс»