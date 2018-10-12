Сборная России сыграла вничью против Швеции, Кокорин и Мамаев отправились в изолятор, Леонарду Жардим уволен из «Монако». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 11 октября.

1. Лига наций. Сборные России и Швеции не выявили победителя

Матч завершился без голов.

2. Кокорина и Мамаева отвезли в Бутырский следственный изолятор

Футболистам установлена мера пресечения в виде ареста на 1 месяц и 28 суток — до 8 декабря.

3. «Краснодар» может взыскать 30 миллионов евро у Павла Мамаева

Речь идет о пункте в контракте футболиста.

4. Леонарду Жардим уволен из «Монако»

Команда занимает 18-е место.

5. Хоккейный клуб «Челны» запретил Александру Кокорину и Павлу Мамаеву посещать домашние игры команды и буфет на арене

Об этом говорится в официальном заявлении клуба.

Фото: Офиициальный сайт РФС

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