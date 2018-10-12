Сборная России сыграла вничью против Швеции, Кокорин и Мамаев отправились в изолятор, Леонарду Жардим уволен из «Монако». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 11 октября.
1. Лига наций. Сборные России и Швеции не выявили победителя
Матч завершился без голов.
2. Кокорина и Мамаева отвезли в Бутырский следственный изолятор
Футболистам установлена мера пресечения в виде ареста на 1 месяц и 28 суток — до 8 декабря.
3. «Краснодар» может взыскать 30 миллионов евро у Павла Мамаева
Речь идет о пункте в контракте футболиста.
4. Леонарду Жардим уволен из «Монако»
Команда занимает 18-е место.
5. Хоккейный клуб «Челны» запретил Александру Кокорину и Павлу Мамаеву посещать домашние игры команды и буфет на арене
Об этом говорится в официальном заявлении клуба.
Фото: Офиициальный сайт РФС