Сборная России сыграет товарищеский матч на стадионе «Лужники» в ноябре 2017 года

Автор: Евгений Морозов 0

Лужники

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал когда состоится официальное открытие стадиона «Лужники» после длительной реконструкции к ЧМ-2018. Отмечается, что арена вышла очень красивой.

«Объявить точную дату — это прерогатива РФС. Но мы знаем, что сборная намерена сыграть матч на обновленном стадионе в ноябре 2017 года.

Это будет хороший способ дать путевку в новую жизнь стадиону «Лужники», который всегда с успехом принимал игры сборной и будет продолжать это делать.

Фото: Global Look Press
Источник:  «Известия»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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