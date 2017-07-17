Сборная России сыграет товарищеский матч на стадионе «Лужники» в ноябре 2017 года

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал когда состоится официальное открытие стадиона «Лужники» после длительной реконструкции к ЧМ-2018. Отмечается, что арена вышла очень красивой.

«Объявить точную дату — это прерогатива РФС. Но мы знаем, что сборная намерена сыграть матч на обновленном стадионе в ноябре 2017 года.

Это будет хороший способ дать путевку в новую жизнь стадиону «Лужники», который всегда с успехом принимал игры сборной и будет продолжать это делать.

Фото: Global Look Press

Источник: «Известия»