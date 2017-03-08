Сборная России сыграет с Венгрией и Чили перед Кубком конфедераций

Российский футбольный союз сообщил, что достигнуты договоренности о проведении двух контрольных матчей с участием национальной сборной России в преддверии Кубка Конфедераций. Соперниками России станут сборные Венгрии и Чили.

5 июня подопечные Станислава Черчесова сыграют в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена» со сборной Венгрии. 9 июня россияне в Москве встретятся со сборной Чили. О времени начала матчей и стадионе в Москве будет объявлено позднее.

Напомним, что два ближайших контрольных матча национальная сборная России проведет 24 и 28 марта в Краснодаре и Сочи против Кот’ д Ивуара и Бельгии.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт РФС