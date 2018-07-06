Сборная России сыграет против Хорватии в красной форме, вратарь – в синем

Завтра, 7 июля, состоится четвертьфинал ЧМ-2018 Россия — Хорватия. Сборная России проведет в красной форме матч против команды Хорватии.
Вратарь будет играть в синем комплекте.
Команды России и Хорватии встретятся в рамках 1/4 финала ЧМ-2018. Матч состоится в субботу, 7 июля.
Сыграем с Хорватией в красных футболках! Вратарь — в синем.#ВместеМыКоманда #WorldCup pic.twitter.com/JdLmJTrRST
— Сборная России (@TeamRussia) July 6, 2018
Сборная России на ЧМ-2018 играла в красной форме против команд Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1).
Фото: Global Look Press
Источник: твиттер сборной России