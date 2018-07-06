Сборная России сыграет против Хорватии в красной форме, вратарь – в синем

Автор: Владимир Шевелев 0

Russia

 

Завтра, 7 июля, состоится четвертьфинал ЧМ-2018 Россия — Хорватия. Сборная России проведет в красной форме матч против команды Хорватии.

Вратарь будет играть в синем комплекте.

Команды России и Хорватии встретятся в рамках 1/4 финала ЧМ-2018. Матч состоится в субботу, 7 июля.

Сборная России на ЧМ-2018 играла в красной форме против команд Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1).

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер сборной России

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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