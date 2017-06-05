Сборная России разгромила Венгрию

Сборная России провела товарищеский матч в рамках подготовки к Кубку конфедераций. Соперником команды Станислава Черчесова стала сборная Венгрии.

Товарищеский матч

ВЕНГРИЯ — РОССИЯ — 0:3 (0:2)

Будапешт. 5 июня.

Стадион «Гроупама Арена».

Судья: Кристиан Дингерт (Германия)

Венгрия: Гулачи, Бесе (Винисиус 46), Ланг, Кадар (Шаллаи, 46), Хангья, Маркварт, Надь, Джуджак (Балог, 70), Калмар (Клеис, 46), Штибер (Дьорчо, 75), Эппель (Кляйнхайслер, 70).

Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия (Шишкин, 81), Жирков (Тарасов, 88), Самедов (Смольников, 76), Зобнин (Ерохин, 33), Глушаков, Головин, Смолов (Миранчук, 84), Бухаров (Полоз, 63).

Голы: 0:1 — Смолов (20), 0:2 — Эппель (40 — в свои ворота), 0:3 — Полоз (89).

Предупреждения: Васин (38), Ерохин (48), Маркварт (66), Кляйнхайслер (80).

8 (1) Удары (в створ) 7 (4)

9 Фолы 20

1 Угловые 1

2 Офсайды 2

63 % владения мячом 37

Первая половина встречи и порадовала, и огорчила поклонников сборной России: два забитых мяча в ворота венгров были омрачены травмой одного из ключевых игроков команды — Романа Зобнина. Второй тайм запомнится многочисленным числом замен со стороны двух сборных, а также третьим голом футболистов Черчесова в самом конце : вышедшие на замену Миранчук и Полоз разыграли комбинацию, по завершении которой футболист «Ростова» отправил мяч в нижний угол. 3:0 — и российская сборная одерживает первую победу в 2017 году.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»