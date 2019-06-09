Сборная России разгромила Сан-Марино, клубы РПЛ могут исключить из нового формата Лиги чемпионов, Маурицио Сарри подпишет контракт с «Ювентусом» на следующей неделе. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 8 июня.

1. Евро-2020. Квалификация. Группа I. Сборная России забила 9 мячей Сан-Марино в Саранске

Следующую игру национальная команда проведет 11 июня против Кипра в Нижнем Новгороде.

2. Главный тренер сборной Черногории уволен за отказ исполнять обязанности в матче с Косово



Сербский специалист Любиша Тумбакович нарушил обязанности, прописанные в трудовом договоре.

3. Маурицио Сарри подпишет контракт с «Ювентусом»

Сообщается, что сделка между главным тренером «Челси» и туринским клубом совершится на следующей неделе.

4. Российские клубы могут почти полностью исключить из нового формата Лиги чемпионов



Об этом сообщил представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо.

5. Маттейс де Лигт может перейти в «ПСЖ»

Парижане готовы предложить голландцу годовую зарплату в 15 млн евро.

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею