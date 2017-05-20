Сборная России проигрывает Канаде

Сборная России по хоккею проиграла Канаде в полуфинале ЧМ (2:4). Поражение случилось несмотря на то, что россияне вели 2:0 перед стартом третьего периода.

Канада – Россия 4:2 (0:0, 0:2, 4:0)

Голы: 0:1- Кузнецов, 32:16, 0:2 — Гусев, 34:50, 1:2 — Шайфли, 40:17, 2:2 – Маккиннон, 55:07, 3:2 — О’Райлли, 56:58, 4:2 – Кутюрье, 58:53.

В матче за третье место сборная России сыграет с проигравшим в паре Швеция — Финляндия. Матч пройдет в Кельне 21 мая в 17:15 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»