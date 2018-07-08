Сборная России проиграла Хорватии, Англия прошла в полуфинал ЧМ-2018. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Russia vs Croatia

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 7 июля.

1. ЧМ-2018. Россия проиграла Хорватии. Подробности – в нашем онлайне дня.

Сборная Англии вышла в полуфинал чемпионата мира.

2. «Реал» на замену Криштиану Роналду рассматривает трех футболистов.

А еще мадридцы не будут устраивать публичное прощание с Криштиану, если игрок перейдет в «Ювентус».

3. Александр Довбня перешел в «Оренбург» из хабаровского СКА.

4. «Вулверхэмптон» повысил предложение по Александру Зинченко до 16 млн фунтов.

5. Сборная Швеции была эвакуирована из самарского отеля из-за угрозы пожара.

Фото: Global Look Press

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