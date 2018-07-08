Сборная России проиграла Хорватии, Англия прошла в полуфинал ЧМ-2018. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 7 июля.
1. ЧМ-2018. Россия проиграла Хорватии. Подробности – в нашем онлайне дня.
Сборная Англии вышла в полуфинал чемпионата мира.
2. «Реал» на замену Криштиану Роналду рассматривает трех футболистов.
А еще мадридцы не будут устраивать публичное прощание с Криштиану, если игрок перейдет в «Ювентус».
3. Александр Довбня перешел в «Оренбург» из хабаровского СКА.
4. «Вулверхэмптон» повысил предложение по Александру Зинченко до 16 млн фунтов.
5. Сборная Швеции была эвакуирована из самарского отеля из-за угрозы пожара.
Фото: Global Look Press