Сборная России проиграла в полуфинале ЧМ-2019, «Валенсия» стала обладателем Кубка Испании, «Рубин» ищет замену Курбану Бердыеву. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 25 мая.

1. ЧМ-2019 по хоккею. Россия уступила Финляндии в полуфинале

В матче за 3-е место команда Воробьева сыграет против Чехии.

2. «Валенсия» выиграла Кубок Испании, победив у «Барселоны»

«Летучие мыши» вернули себе трофей впервые за 11 лет.

3. «Бавария» стала обладателем Кубка Германии в 19-й раз

В финале турнира мюнхенцы разгромили «РБ Лейпциг» (3:0).

4. На первый домашний матч «Динамо» на реконструированном стадионе проданы все билеты

Первый матч на новой арене москвичи проведут сегодня против «Арсенала» .

5. «Рубин» рассматривает пять кандидатов на замену Курбану Бердыеву 

66-летний специалист может покинуть казанский клуб по окончании текущего сезона.

Фото: Global Look Press

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