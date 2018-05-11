Сборная России проиграла чехам

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Russia

В четвертом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России уступила команде Чехии (3:4 ОТ). Это первое поражение команды Ильи Воробьева на турнире. Три первых игры были выиграны с разницей голов – 20:0.

В этом матче в составе нашей национальной команды отличились Никита Нестеров, Михаил Григоренко и Александр Барабанов. Ворота нашей сборной поражали Давид Крейчи, Дмитрий Яшкин, и дубль оформил Давид Пастрняк. Последний забросил решающую шайбу в овертайме.

Таким образом, сборная России располагается на втором месте группы А. Команде Ильи Воробьева с командами Швейцарии, Словакии и Швеции.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Фото: Global Look Press

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