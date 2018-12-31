Сборная России поздравляет всех болельщиков с наступающим Новым годом!

В официальном аккаунте национальной команды России в инстаграме появилась благодарность болельщикам за поддержку в завершающемся 2018 году, а также пожелания здоровья, счастья и удачи в Новом 2019-м!
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2018 ⬇️ 2019 ⬆️ ⠀ Дорогие болельщики! Это был незабываемый год! Спасибо, что были с нами и в трудные моменты, и в самые радостные. Спасибо за ваши эмоции, переживания, тёплые слова и, конечно, потрясающую поддержку! В новом году нас ждут новые цели и только вместе мы сможем достигнуть большего. Потому что #ВместеМыКоманда! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, удачи и всего самого хорошего! ⠀ Ваша Сборная России 🇷🇺❤
«Дорогие болельщики! Это был незабываемый год! Спасибо, что были с нами и в трудные моменты, и в самые радостные. Спасибо за ваши эмоции, переживания, теплые слова и, конечно, потрясающую поддержку! В новом году нас ждут новые цели и только вместе мы сможем достигнуть большего. Потому что #ВместеМыКоманда! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, удачи и всего самого хорошего! – говорится в сообщении за подписью «Ваша Сборная России».
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Ещё немного статистики уходящего года: ⠀ • В пятнадцати матчах на футбольное поле в форме сборной России вышли 39 игроков, среди них 4 дебютанта: Антон Швец, Дмитрий Стоцкий, Егор Сорокин, Ари. ⠀ • Четыре капитана: Игорь Акинфеев (8 матчей), Артём Дзюба (4), Юрий Газинский (2), Фёдор Смолов (1) ⠀ • Лучшие бомбардиры: Денис Черышев (6 голов), Артём Дзюба (4), Алексей Ионов (2). Лучший ассистент: Александр Головин (3 результативные передачи) ⠀ • Самый стабильный игрок: Далер Кузяев. Не пропущено ни одного сбора, сыграл в 13 матчах из 15. ⠀ • Выходы в стартовом составе: Роман Зобнин, Юрий Газинский и Александр Головин появлялись на поле с первых минут в 10 матчах из 15. ⠀ • Лидеры по количеству времени, проведённому на поле: Роман Зобнин (1073 минуты), Александр Головин (928), Марио Фернандес (887) ⠀ — — — ⠀ 2018-й наша команда может смело занести себе в актив, но, безусловно, этот год больше запомнится эмоциями, а не цифрами 🇷🇺 ⠀ #СборнаяРоссии #ВместеМыКоманда
Напомним, что в 2018-м году на чемпионате мира, который прошел в России, наша команда сумела пробиться в четвертьфинал, где уступила хорватской команде только в серии пенальти. Это лучший результат сборной России в истории!
Источник: Teamrussia