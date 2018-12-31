Сборная России поздравляет всех болельщиков с наступающим Новым годом!

В официальном аккаунте национальной команды России в инстаграме появилась благодарность болельщикам за поддержку в завершающемся 2018 году, а также пожелания здоровья, счастья и удачи в Новом 2019-м!

«Дорогие болельщики! Это был незабываемый год! Спасибо, что были с нами и в трудные моменты, и в самые радостные. Спасибо за ваши эмоции, переживания, теплые слова и, конечно, потрясающую поддержку! В новом году нас ждут новые цели и только вместе мы сможем достигнуть большего. Потому что #ВместеМыКоманда! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, удачи и всего самого хорошего! – говорится в сообщении за подписью «Ваша Сборная России».

Напомним, что в 2018-м году на чемпионате мира, который прошел в России, наша команда сумела пробиться в четвертьфинал, где уступила хорватской команде только в серии пенальти. Это лучший результат сборной России в истории!

Источник: Teamrussia

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