Сборная России получила премиальные за ЧМ-2018, Леонид Слуцкий трудоустроил братьев Березуцких, Ибрагимович близок к возвращению в «Милан». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 14 ноября.
1. «Фулхэм» объявил имя нового главного тренера
Им оказался итальянец Клаудио Раньери.
2. Златан Ибрагимович близок к переходу в «Милан»
Контракт шведа будет рассчитан на шесть месяцев с опцией продления.
3. Сборная России получила 8 млн долларов в качестве премиальных за ЧМ-2018
Размеры выплат определял тренерский штаб совместно с командой.
4. Леонид Слуцкий взял братьев Березуцких в свой тренерский штаб
Вместе со Слуцким в Голландии уже работает экс-спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский.
5. Станислав Черчесов: «Мы никогда никого не просим получать российское гражданство, если он этого не хочет»
Перед матчем сборных России и Германии состоялась пресс-конференция главного тренера сборной России.
Фото: Global Look Press