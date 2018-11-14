Сборная России получила премиальные за ЧМ-2018, Леонид Слуцкий трудоустроил братьев Березуцких, Ибрагимович близок к возвращению в «Милан». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 14 ноября.

1. «Фулхэм» объявил имя нового главного тренера

Им оказался итальянец Клаудио Раньери.

2. Златан Ибрагимович близок к переходу в «Милан»

Контракт шведа будет рассчитан на шесть месяцев с опцией продления.

3. Сборная России получила 8 млн долларов в качестве премиальных за ЧМ-2018

Размеры выплат определял тренерский штаб совместно с командой.

4. Леонид Слуцкий взял братьев Березуцких в свой тренерский штаб

Вместе со Слуцким в Голландии уже работает экс-спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский.

5. Станислав Черчесов: «Мы никогда никого не просим получать российское гражданство, если он этого не хочет»

Перед матчем сборных России и Германии состоялась пресс-конференция главного тренера сборной России.

Фото: Global Look Press

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