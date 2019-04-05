Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА, Юрий Семин завершит карьеру в «Локомотиве». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 4 апреля.
1. Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
По состоянию на 4 апреля команда Станислава Черчесова занимает 46-е место.
2. Шесть футболистов «Манчестер Юнайтед» могут покинуть клуб по окончании сезона 2018/19
После 32 туров «красные дьяволы» набрали 61 балл и занимают шестое место в АПЛ.
3. Андрей Федун сообщил о стоимости «Спартака»
Также член совета директоров красно-белых озвучил сумму годового бюджета московского клуба.
4. Юрий Семин завершит карьеру в «Локомотиве»
Об этом заявил сам специалист.
5. Рахим Стерлинг помог ученикам своей школы попасть на матч Кубка Англии
Полузащитник приобрел для них 550 билетов.
Фото: Global Look Press