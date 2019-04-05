Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА, Юрий Семин завершит карьеру в «Локомотиве». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

сборная России

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 4 апреля.

1. Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

По состоянию на 4 апреля команда Станислава Черчесова занимает 46-е место.

2. Шесть футболистов «Манчестер Юнайтед» могут покинуть клуб по окончании сезона 2018/19

После 32 туров «красные дьяволы» набрали 61 балл и занимают шестое место в АПЛ.

3. Андрей Федун сообщил о стоимости «Спартака»

Также член совета директоров красно-белых озвучил сумму годового бюджета московского клуба.

4. Юрий Семин завершит карьеру в «Локомотиве»

Об этом заявил сам специалист. 

5. Рахим Стерлинг помог ученикам своей школы попасть на матч Кубка Англии

Полузащитник приобрел для них 550 билетов.

Фото: Global Look Press

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