Сборная России побеждает Южную Корею в товарищеском матче

На стадионе ЦСКА состоялся товарищеский матч между сборными России и Южной Кореи. Хозяева грядущего ЧМ уверенно обыграли гостей и впервые забили больше трех мячей при Станиславе Черчесове.

Товарищеский матч.

СБОРНАЯ РОССИИ — СБОРНАЯ ЮЖНОЙ КОРЕИ 4:2 (1:0)

Москва. 7 октября.

Стадион: Арена ЦСКА, 24 183 зрителей.

Судья: Виктор Кашшаи (Венгрия).

Сборная России: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия, Кузяев (Оздоев, 75), Ан. Миранчук (Тарасов, 46), Ерохин (Ал. Миранчук, 75), Самедов (Рауш, 64), Жирков (Фернандес, 64), Кокорин, Смолов (Заболотный, 80).

Сборная Южной Кореи: Ким Сын Кю, Ким Чжу Юн, Чан Хен Су, Квон Кен Вон, Ли Чхон Ен, Чон У Ен (Ки Сун Юн, 63), Ку Джа Чол (Пак Ен Ву, 70), Ким Ен Квон (О Чжей Сук, 64), Квон Чхан Хун (Нам Те Хи, 79), Хваный Чо (Джи Дон Вон, 64), Сон Хен Мин (Ил Су Хван, 79).

Голы: 1:0 – Смолов (45), 2:0 – Ким Чжу Юн (автогол, 55), 3:0 — Ким Чжу Юн (автогол, 57), 4:0 — Ал. Миранчук (84), 4:1 — Квон Кьюн Вон (87), 4:2 — Джи Дон Вон (90).

Предупреждения: Кузяев (8), Чон У Ен (63), Смолов (74).

9 (7) удары (в створ) 12 (6)

13 фолы 8

4 угловые 9

1 офсайды 3

48 % владения мячом 52

Начало игры между сборными России и Южной Кореи осталось за гостями. Однако под завершение тайма россияне воспользовались угловым – и Федор Смолов открыл счет в матче. Во втором тайме корейский игрок обороны Ким Чжу Юн дважды неудачно сыграл и отметился нестандартным дублем — в свои ворота. Четвертый мяч забил Алексей Миранчук. В концовке корейцы сумели отыграть два мяча. 4:2 — сборная России впервые при Станиславе Черчесове забивает 4 мяча.

Фото: твиттер сборной России

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»