Сборная России победила у Кипра, Украина вышла в финал молодежного ЧМ, Лионель Месси — самый высокооплачиваемый спортсмен мира. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 11 июня.
1. Евро-2020. Квалификация. Группа I. Сборная России победила у Кипра в Нижнем Новгороде
Единственный гол в составе национальной команды забил Алексей Ионов.
ЧЕ-2020. Квалификация. 11 июня. Результаты дня
3. Сборная Украины U20 вышла в финал чемпионата мира
В решающей встрече турнира желто-синие сыграют против Южной Кореи.
4. Лионель Месси — самый высокооплачиваемый спортсмен мира
Второе место занял Криштиану Роналду, Неймар — третий.
5. Дмитрий Живоглядов перешел в «Локомотив»
Контракт защитника с московским клубом рассчитан на 4 года.
Фото: Global Look Press