Сборная России победила у Кипра, Украина вышла в финал молодежного ЧМ, Лионель Месси — самый высокооплачиваемый спортсмен мира. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 11 июня.

1. Евро-2020. Квалификация. Группа I. Сборная России победила у Кипра в Нижнем Новгороде

Единственный гол в составе национальной команды забил Алексей Ионов.

ЧЕ-2020. Квалификация. 11 июня. Результаты дня

3. Сборная Украины U20 вышла в финал чемпионата мира

В решающей встрече турнира желто-синие сыграют против Южной Кореи.

4. Лионель Месси — самый высокооплачиваемый спортсмен мира

Второе место занял Криштиану Роналду, Неймар — третий.

5. Дмитрий Живоглядов перешел в «Локомотив»

Контракт защитника с московским клубом рассчитан на 4 года.

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею