Сборная России по хоккею выиграла бронзу чемпионата мира, «Спартак» установил антирекорд. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

сборная россии

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 26 мая.

1. ЧМ-2019 по хоккею. Сборная России выиграла бронзу ЧМ в 3-й раз за последние четыре года

Сборная России обыграла в серии буллитов команду Чехии со счетом 3:2.

2.Премьер-лига. 30-й тур. Сыграны последние матчи сезона

ЦСКА разгромил «Крылья Советов», «Урал» обыграл «Анжи», «Локомотив» победил «Уфу»,  «Динамо» и «Арсенал» сыграли вничью, «Краснодар» обыграл дома «Рубин», «Спартак» проиграл в Оренбурге, «Ахмат» оказался сильнее «Ростов», Зенит» разгромил «Енисей»

3. Матчи РПЛ в сезоне-2018/19 посетили 4 036 196 болельщиков

Сезон оказался рекордным по посещаемости.

4. «Спартак» установил антирекорд

За весь сезон чемпионата России команда забила 36 голов.

5. «Торпедо» и «Текстильщик» вышли в ФНЛ

«Текстильщик» не играл в ФНЛ 11 лет. Последний раз – в сезоне-2007.

Фото: Global Look Press

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