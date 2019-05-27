Сборная России по хоккею выиграла бронзу чемпионата мира, «Спартак» установил антирекорд. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 26 мая.
1. ЧМ-2019 по хоккею. Сборная России выиграла бронзу ЧМ в 3-й раз за последние четыре года
Сборная России обыграла в серии буллитов команду Чехии со счетом 3:2.
2.Премьер-лига. 30-й тур. Сыграны последние матчи сезона
ЦСКА разгромил «Крылья Советов», «Урал» обыграл «Анжи», «Локомотив» победил «Уфу», «Динамо» и «Арсенал» сыграли вничью, «Краснодар» обыграл дома «Рубин», «Спартак» проиграл в Оренбурге, «Ахмат» оказался сильнее «Ростов», Зенит» разгромил «Енисей»
3. Матчи РПЛ в сезоне-2018/19 посетили 4 036 196 болельщиков
Сезон оказался рекордным по посещаемости.
4. «Спартак» установил антирекорд
За весь сезон чемпионата России команда забила 36 голов.
5. «Торпедо» и «Текстильщик» вышли в ФНЛ
«Текстильщик» не играл в ФНЛ 11 лет. Последний раз – в сезоне-2007.
Фото: Global Look Press